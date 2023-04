Et ööuni tuleks magus: soojemal ajal eelista voodipesuna looduslikke materjale

Tallinna tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemlektor Tiia Plamus selgitab, et sobiva voodipesu valimisel tuleb silmas pidada mitut asja.

„Esmalt on muidugi oluline, kas voodipesu on meeldiva ja sobiva välimusega. Kuid sellest on tegelikult tähtsam, kas kokkupuude ihuga on meeldiv ning mida muud meeldivat see voodipesu meile pakkuda saab,“ märgib asjatundja.