Aprillis paranda ja õhuta muru

Isegi kui sügisel said justkui kõik lehed kokku riisutud, leiab murupinnalt ikkagi lume all talvitunud prahti.

Kevadel on hea nii uut muru rajada kui ka olemasolevat parandada. Kui muru on hästi riisutud, tee muruseemnega ülekülv – see aitab täita tekkinud tühimikud ning tõrjub välja sambla ja umbrohu. Raputa muruseemnele kergelt komposti, mis hoiab pinnase niiske.