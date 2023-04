VALI TARGALT : pane kokku kodune tööriistakast

„Kui ehitus ja remont on täiesti võõras teema, siis on töid, mida ehk ei maksa ise ette võtta,“ ütleb Kersti Oksvort-Kikas. „Näiteks elektri- ja santehnilised tööd, kus on oht tekitada suurt kahju, tuleks jätta selle valdkonna asjatundjaile. Küll aga võiks ise ära teha väiksemad remondi-, viimistlus- ja kokkupanekutööd, sest iga kord teenusepakkujat otsida on aeganõudev ja kulukas.“