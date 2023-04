KAVAL NIPP: korja koerakarvad pesamaterjaliks

Lemmikute paksu aluskarva saab eriti rohkelt välja kammida kevadel – ja just nüüd on õige aeg viia see vabasse loodusesse: näiteks asetada karvatutsakaid põõsaste-puude peale või lilledele mõeldud amplikorvi – sealt saavad linnud ja pisiloomad karva hõlpsalt kätte ning kasutavad seda oma pesa vooderdamiseks. Julgemad linnukesed ei häbene seda hinnalist kraami mõnikord isegi rahulikuma koera keha küljest katkuda.