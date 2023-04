PÕHJALIKUD NÕUANDED: võta ette roosiaia kevadtööd

Nüüd, kus suuremad külmakraadid möödas, on aeg vabastada roosid „talvekasukast“. Kuigi miinuskraadidega ööd on veel üsna sagedased ja niiviisi võib see jätkuda isegi kuni mai esimese dekaadini, ei tee paar miinuskraadi taimedele enam suurt kahju. Pigem pole neile hea liiga pikk viibimine katete all, sest õhusooja kasvades võivad nad minna hauduma ja siis on kahju oluliselt suurem.