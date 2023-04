SALAJANE UNISTUS: kas soovid võtta lemmikloomaks linnu? Vaata neid soovitusi!

Linnud ei ole perelemmikutena just kõige levinumad, kuid mõnikord võib see olla suurepärane lahendus, kui mitu korda päevas koeraga jalutamiseks ei jagu aega ja kassiallergia ei luba ka nurrumootorit koju tuua. Siiski tuleb ka linnu võtmist kaaludes teha kõigepealt ära põhjalik kodutöö, et uurida võimaliku uue pereliikme kohta aegsasti välja kõik, mis võimalik, ja alles siis otsustada.