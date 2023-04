Võtad koera - loobud iluaiast?

Tõukoertega on lihtsam, sest nende kalduvused on teada: mõnele tõule on iseloomulikud kirglikud kaevetööd, teine on alati valmis kõrgushüppeid katsetama jne. Krantsidega on selles mõttes keerulisem, sest kunagi ei tea, millisele esivanemale iseloomulikud omadused välja löövad. Siiski ei maksa unustada, et palju sõltub ka sellest, kui palju jagub omanikul koera koolitamiseks tahtmist, kannatlikkust ja järjekindlust.