Kodus, mille omanikud on tundliku disaini- ja kunstimeelega, on muusika kuulamiseks kokku pandud Harbethi kõlarid, lampvõimendi ja Technicsi plaadimängija. Pilkupüüdvad kõlarid on toodetud Suurbritannias, need järgivad BBC stuudios välja arendatud standardeid.