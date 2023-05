Lillherne rikkaliku õitsemise eeldus on varajane külv 

Kindlasti on paljud langenud imeilusate piltide lõksu, mida on näha poes lillherne seemnepakkidel! Maailmas on ligikaudu 160 Lathyrus´e perekonda kuuluvat liiki, mille hulgas on nii ühe- kui ka mitmeaastaseid taimi. Lathyrus tähendab seahernest, aga söögiks see hernes ei kõlba, pigem on mürgine nii inimestele kui ka koduloomadele.