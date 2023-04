Tsitruseliste lõhn häirib kassi

Teadlased soovitavad mõelda tõsiasjale, et kassi lõhnataju on umbes 14 korda parem kui inimese oma ja paljud neist on eriti tundlikud tsitruseliste lõhna suhtes, kirjutab petmd.com. Kui olete just lõiganud sidrunit, et teha tass teed, või samal päeval varem näiteks sidrunikreemi või -kooki teinud ja hulga sidruneid koorinud-riivinud-pressinud, ongi ehk põhjus käes.