HÜVA NÕU! Kass vajab uue koduga kohanemiseks aega

Inimestele, kes tahavad pakkuda mõnele varjupaigaasukale kodu, pakutakse tavaliselt võimalust hoolealustega aega veeta, antakse täpne ülevaade huvi pakkuva looma iseloomust ja harjumustest – kõik ikka selleks, et valida välja see üks ja õige. Ometi tuleb ikka ja jälle ette, et loom tuuakse tagasi. Mõnikord on selleks tõsine põhjus, vahel aga loobutakse vastselt pereliikmeks kuulutatud neljakäpalisest pehmelt öeldes kummalistel põhjustel.