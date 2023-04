Rõdu kujundamine ja sisustamine - neli ideed

Rõdu sisustus aianurga loomisel

Kortermajas elades on mureks see, et pole rohelist maalappi, kus nautida looduse olemasolu. Kui on olemas rõdu, saab selle muuta roheliseks paradiisiaiaks. Võtmesõnaks on taimed ning nende kasutamine. Istuta taimed põrandal olevatesse lillepottidesse, rõduäärele kinnitatavatesse kastidesse, laest rippuvatesse amplitesse või loo pisikeste pottidega taimesein. Ja kui armastad kokata, on rõdu koht, kus kasvatada maitsetaimi ning ürte.