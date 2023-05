Õnnetus ei hüüa tulles: õige rüü pikendab telefoni eluiga märgatavalt

Telefone ja nende lisatarvikuid müüva poe Kännukas tegevjuht Tauno Vään ütleb, et kui telefonil on korralik kaitseümbris ja peal korralik kaitseklaas, on telefon täielikult kaitstud ning talub üldjuhul hästi kõikvõimalikke kukkumisi.

Telefoni välismõjude eest hoolikalt kaitstes on pigem suurem tõenäosus, et telefon mitte ei purune, vaid lõpetab aja jooksul mingil muul põhjusel töötamise või jääb lihtsalt vanaks ja aeglaseks. Tele2 seadmeäri juht Alar Kaljo soovitab meeles pidada, et telefoni eluiga mõjutavad ka teised asjaolud, mida kaitseklaasid või -ümbrised ei pruugi peatada: näiteks vesi, pahavara või ülepinge. „Seadme uueväärse välimuse suudab õige kaitsevarustus säilitada õigetes tingimustes isegi kuni kolmeks aastaks,“ kinnitab ta.