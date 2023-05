ÄRA SEDA UNUSTA: koer vajab suhtlemist

Kindlasti ei tohi aga unustada, et koera heaolu seisukohalt on väga oluline ka liigikaaslastega suhtlemine. Mängukaaslasi tuleb hoolikalt valida, et koer ei saaks kogeda ega õppida kiusamist – ka koertemaailmas on kiusajaid! Mäng ja suhtlus peaksid olema meeldivad kogemused.