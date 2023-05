Kevadkoristustuhinas ära unusta madratsit puhastada!

Kuna madrats on miski, millega meie kehad igal ööl peaaegu otseselt kokku puutuvad, ei tihka paljud nende kallale suure keemiaga minna. Ent aastaid madratsite puhastamisega tegelenud PuhastusEst OÜ juhatuse liige Tanel Talts väidab resoluutselt, et madratsite puhastamine käsimüügis olevate või looduslike puhastusvahenditega on võimatu. Selles on süüdi tänapäeva kapriissed kangad.