Värvitöid planeerides varu kuhjaga aega: eeltöödele vilistamine toob kaasa soovitule vastupidise tulemuse

Eskaro tootekoolitaja Kristi Murumaa ja Tikkurila värvikonsultant Margus Mändmets kinnitavad, et kevaditi tabab inimesi remondituhin. Kui sisevärve ostetakse ka muudel aastaaegadel, siis kevadel on soov esimeste soojade saabudes ka kõiksugu muude remonditöödega kiiresti pihta hakata.

Tark ei torma

Margus soovitab välitöödega oodata, kuni ööpäevaringne temperatuur püsib vähemalt 7–8 plusskraadi juures. Vihmaste ilmade ja öökülmaohuga fassaadi või terassile kallale minna ei tasu.

Oluline on jälgida puidu niiskusastet. Isegi kui ilmad on juba mitu päeva olnud soojad ja päikeselised, võib kogu talve paksu lumekihi all olnud ja hiljem kevadvihmade käes vettinud terrass õlitamiseks liiga niiske olla. Kui esialgu ei pruugi arugi saada, et tehtud töödel oleks midagi viga, tulevad kiirustamise tõttu tekkinud apsud mõne aja pärast siiski ilmsiks. „Näiteks, fassaadi puhul tehtud möödalasud ilmnevad alles aastate pärast,“ teab värvikonsultant.