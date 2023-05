LEMMIKLOOMA TERVIS: tuhm karv viitab tervisemuredele

Kui lemmiklooma karv on tuhm, tokerjas ja elutu, on põhjust kahtlustada terviseprobleeme, näiteks siseparasiite või neeru- ja kilpnäärmehaigusi, märgib specific.ee ning soovitab sel puhul kindlasti käia loomaga tervisekontrollis. Kui haigused on välistatud, tuleks üle vaadata lemmiku menüü. Tähtis on toidu õige valgusisaldus, sest kui valku on liiga palju, võib pealisnahk liiga kiiresti uueneda ja põhjustada kõõma teket, kui aga liialt vähe, võib karvastik hõreneda. Toit peab sisaldama ka küllaldaselt rasvhappeid, A-, E- ja B-kompleksi vitamiine ning tsinki ja seleeni. Rohke karvaajamise ja tuhmi kasuka puhul võib kasu olla näiteks kalaõlist, mis sisaldab oomega-3-rasvhappeid. Kuna need on ka põletikuvastase toimega, saavad abi needki loomad, kelle nahaprobleemid tulenevad allergiatest.