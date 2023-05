KERAAMIKA PUGES PÕÕSASSE: rohelusse peidetud näitus Tartus üllatab

Tartu ülikooli botaanikaaias on avatud keraamikanäitus „Ex terra. Hortus luteus“, kus saab näha keraamika erinevaid vorme, mis on valminud peamiselt puupõletuse meetodil.

Enamik töödest on põletatud Tartumaal, Uhti Valge kõrtsi puupõletusahjus ning valmistatud just selle näituse tarbeks. Näitusel osalejaid, kellest paljud on Uhti keraamika puupõletustalgutel kohtunud juba aastaid, ühendabki savi ja keraamika, märkis Krivonogova.