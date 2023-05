NÕUANDED ROHENÄPULE: kuidas päästa õuna- ja marjasaak?

Pole teada, kas veel on oodata harjumatult krõbedaid öiseid külmakraade, aga aednikud on murelikud. Maikuised öökülmad pole meie kliimavöötmes iseenesest midagi erilist, seda tuleb üsna sageli ette. Samas võib mõista ka aednikke, kes pärast pikka talvekaamost juba täiemahulist kevadet igatsevad ega taha ootamisest kuuldagi. Seda enam, et ohtu võivad sattuda juba õitsema-kasvama hakanud taimed.