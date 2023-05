EMADEPÄEVA ÕIED: kuidas valida lilled kõige kallimale

Kel on soovi ja võimalust lõikelillede asemel püsivamat lilleilu kinkida, saab ilusa kevadise lahendusena valida võõrasemadest või sarvkannikestest loodud lilleampli või aiavaasikompositsiooni. Need on kevadlilledest ühed esimesed ja saadaval on väga kauneid värvitoone.