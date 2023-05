Elektrisääst – tulus nii rahakotile kui ka keskkonnale

Igaüks saab kodus energiat säästa, vaja on vaid oma tarbimist jälgida ja mõelda läbi säästuvõimalused. Seda tasub teha ka siis, kui rahaline sääst ei olegi märkimisväärne ja pere eelarvet oluliselt ei mõjuta – keskkonna seisukohalt on see ikka tähtis.