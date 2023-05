APPI, NAD PINISEVAD! Need nipid aitavad sääski peletada

Igal elusolendil on omad maitse-eelistused, nii ka sääskedel. Neile meeldivad iseäranis magusad aroomid, ent magnetina tõmbavad neid ligi ka higilõhn ja füüsilisel koormusel eralduv süsihappegaas. Esimesed kevadised sääsekublad püsivad kaua ning harvad pole isegi allergilised reaktsioonid ja paistetus. See on loomulik, sest keha immuunsüsteem jõuab pika sääsevaba ajaga nende tiivuliste süljes sisalduvad valgud ära unustada, mida enam aga sääsed teid „immuniseerivad“, seda targemaks muutub ka meie keha ega reageeri enam nii jõuliselt. Sellegipoolest pole mõnus olla sääskede toidulauaks. On täheldatud, et mitmed lõhnad jätavad neid ükskõikseks või isegi peletavad eemale. Õnneks on tegu inimese jaoks meeldivate taimede eeterlike õlidega.