MIS TEMAGA JUHTUS? Kass hakkas võika häälega kräunuma, väänles põrandal, kähises ja urises. „Kui arst kuulis, et mul on kodus sama vana isane kass, hoidis ta kahe käega peast kinni!“

Jooksuaeg on emase kassi omanikule aeg-ajalt üsna närvesööv, sest seni nii nunnu kaisukiisu käitub järsku nagu äravahetatu: on muutunud närvesöövalt häälekaks, aeleb kurisedes põrandal ja on tagatipuks hakanud pissima, kuhu juhtub. Kõik see trall oleks tõenäoliselt olemata, kui kiisu oleks õigel ajal steriliseeritud, ütlevad loomaarstid.