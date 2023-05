Nädalavahetus viib aiahullud Türile

Kalevi tänava väljakutel on esindatud aiandusfirmad, puukoolid ja eraaiad ning ühtekokku on 700 kaubapakkujat hõivanud 3,5 km müügilette. Saadaval on laias valikus istikuid ja taimi nii tarbe- kui ka iluaeda, aga ka aiatarbeid, töövahendeid ja majapidamiskaupu.