Otsid uut kodu? Värske koduomanik Kadri jagab kogemusi

„Pidevalt uusarendusi müües olin erinevate sisekujundustega palju kokku puutunud. Just seetõttu oligi minu jaoks äge, et kõik sai ise läbi mõelda ja enda maitse järgi kujundada. Kuigi alguses tekitas sisustamine ka palju stressi, oli lõpuks väga hea tunne, kui ideed hakkasid paika loksuma,“ kirjeldab Kadri uuest majast oma kodu tegemise protsessi. Sisustamisele andis tema sõnul palju juurde võimalus ehtida oma kodu juba tuttavate brändidega ja koostööpartnerite abil. „Näiteks kardinad on toodetud ja paigaldatud Kardinal Kardinasalongi poolt, garderoobikapid on kõik eritellimusena tehtud Koduluksis ning köögimööbel valmistatud Puustellis.“

Kuigi ostmise hetkel oleks tõenäoliselt veel olnud võimalik kodu siseviimistluse osas kaasa rääkida, valis perekond siiski paketina ette nähtud „õhk“ nimelise viimistluse, mida iseloomustab rahulikkus ja tasakaalustatud kontrastid. „Mulle meeldivad valged seinad ja hele põrand väga, sest kõige muuga annab aktsenti juurde luua,“ kirjeldab Kadri. Tänaseks ongi uus kodu valminud skandinaavia stiilis ning domineerivateks toonideks on erinevad hallid toonid koos mustade aktsentidega.

Foto : Karl Kasepõld

Kodukant on sama oluline kui kodu ise

Kodu ostmisel polnud Kadri jaoks oluline ainult see, mis nelja seina vahel toimub, vaid ka kogu ümbruskond. Uus kodukoht pidi olema hea infrastruktuuriga, et lastel oleks lihtne bussidega liigelda ning samuti oli olulisel kohal kõige eluks vajaliku lähedus. „Mulle meeldib, et kõik on jalutuskäigu kaugusel ja otseselt linna asja ei olegi,“ räägib ta ja täpsustab, et nende pere eriliste lemmikute hulka kuuluvad nii MEAT restoran kui ka Tabasalu Keskus.

Muidugi mängis Kadri jaoks suurt rolli ka lõunapäikesega terrassi olemasolu ja mere lähedus, mis Luccaranna unikaalseks muudab. „Ma isegi ei uskunud, et me oma boksist merd näeme. Meil on neljas maja merest ja kui lõpuks oma kolmikvillasse sisse saime, siis vaatasime, et ongi täitsa merevaatega kodu,“ meenutab ta positiivset üllatust. Samad emotsioonid valdasid perekonda hiljem ka naabritega tutvumisel, sest Kadri sõnul on tegu toredate inimestega soojas, armsas ja kokkuhoidvas keskkonnas.