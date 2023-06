ÄRA OOTA SÜGISENI - kasvata ise endale seeni, kasvõi rõdul!

„Kui esimestel laatadel oli seletamist palju, siis nüüd hõikavad inimesed juba kaugelt, et need on need seenepakud,“ räägib Kairi Kongi, kes on seenepakkude kasvatamise ja müügiga ettevõttes Mycoland tegelenud juba kaheksa aastat ning kogenud, et eestlased on seenerahvas igal aastaajal.

Hobikasvataja eelistagu tüübleid

Seenepakk on seeneniidistiku ehk mütseeliga nakatatud lehtpuu või mõne üksiku seeneliigi jaoks ka okaspuupakk või känd. Kairi selgitab, et seeneniidistik on piltlikult öeldes nagu taime juured, need levivad puidu sees ning kui õige aeg käes, tulebki saak – seened.