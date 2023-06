ROHENÄPP HAARAB RELVAD: mida teha, kui su aeda rünnatakse?

Möödunud talv ja kevad on olnud putukatele talvitumiseks soodne. Seda, et tänavu tuleb sääserohke aasta, on ilmselt juba igaüks omal nahal tundnud. See on aga üsna väike mure teie aia taimedest huvitatud putukahordide kõrval. Ja neid juba jagub, eriti kui sügisel mõned ettevaatusabinõud rakendamata jäid.