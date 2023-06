LEMMIK OOTAB SU ABI: kaitse koera puugirünnakute eest

Puugiliike on maailmas ühtekokku üle 800. Eestis on tavalised neist vaid kaks liiki, võsa- ja laanepuugid, keda võib leida heinamaadelt, võsast, metsast, parkidest jm. Paraku ei tõota ka tulevik nende parasiitide asjus midagi head, sest kliima soojenemise tõttu on siia oodata teisigi, seni pigem mujal Euroopas levinud puugiliike – seega lisandub tõenäoliselt ka puugihaigusi.