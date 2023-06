Kas lemmik on oma kiibi saanud?

Kiipi saavad kontrollida nii varjupaigad kui ka veterinaarid ning kui see on korrektselt registrisse kantud, siis on omanik ühe telefonikõne kaugusel. Telefoninumbriga ripatsid või kaelarihmad, kus on omaniku andmed kirjas, võivad ära kaduda, kuluda või katki minna. Mikrokiip, mis paigaldatakse loomale naha alla, ei kao aga kusagile.