KASULIK NIPP: ära õpeta koera kõike kartma

„Ennekõike kasvatatakse loom nii asotsiaalseks ja umbusklikuks, ka võib sel moel kergesti saada koera, kes tulevikus kipub haukuma võõraste koerte ja inimeste peale,“ kirjeldab koertetreener Anu Oks. „See valmistab omanikule sageli tõsist meelehärmi – aga ise ta karjajuhina ju süvendas iga süllehaaramisega kutsikas arusaama, et kui keegi läheneb, on põhjust arvata, et midagi hullu on lahti.“