SÄÄSTA RAHA JA HOIA TEVIST: kasvata perele puhast toitu

Miks mitte valida mahukasse aiavaasi näiteks lehtpeet (pildil), soovitavad Hansaplanti köögiviljakasvatajad. See on hinnatud köögivili, mis passib hästi tervislikesse salatitesse-mahladesse-hautistesse ning pakub oma lopsakuse ja värviküllusega ka silmailu. Lehtkapsas, mis on toidulaual mõnus vaheldus tavapärasele lehtsalatile – aga sobib kasutada ka suppides-smuutides –, on samuti dekoratiivse väljanägemisega.