ELU VÕIB OLLA NAGU LILLEAED: nii saad kiiresti aeda kirevaid värve

Aianduskeskused pakuvad üheaastasi lilli, mis on hästi väetatud – kenasti hargnevad ja rikkalikult õitsevad taimed on kohe valmis aeda istutamiseks. Et suvelilled edaspidigi pikalt ja rikkalikult õitseksid, vajavad nad pärast istutamist järjekindlat väetamist ja hoolsat kastmist.