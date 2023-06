ROHENÄPU MURE: külm kevad seab valiku ette, kas istutada või mitte

Istutamiseks on teadagi parim aeg kevadel või sügisel, mil taevaluugid on heldemalt avatud ja niiskust piisavalt. Nüüd aga, kus põud juba põldudele ja viljasaagile kurja teeb, tundub uute taimede kuiva mulda vaevlema saatmine riskantne. Tuleb aga arvestada, et sama riskantne on neid taimi sügiseni pottides hoida, seda enam, et lillepotid on tavaliselt tumedat värvi, mistõttu need kuumenevad päikese käes kiiresti ja kuivavad ruttu läbi. Seega tasub taimed siiski maha panna, ent selleks tuleks valida õhtune jahedam aeg või pilvine ilm.