SUVEL LEMMIKUGA: kui lähed koeraga autoreisile, mõtle kõik pisiasjadeni läbi!

Reisi ette valmistama asudes tasub endalt veel kord küsida, kas koera autosse pakkimine ikka on selle reisi puhul hea mõte, soovitab portaal care.com: kas seal, kuhu lähete, ja kõige selle kõrval, mida plaanite teha, on teil koera jaoks ikka piisavalt aega? Mõnes olukorras on ehk targem mõlemapoolset stressi ennetada ja koer usaldusväärse hoidja hoolde jätta või loomahotelli hoiule anda. Kui siiski otsustatakse neljajalgne sõber kaasa võtta, tuleb kogu reis viimase kui pisiasjani läbi mõelda, et koerale oleks tagatud turvalisus, hea tuju ja kõigiti mõnus olemine.