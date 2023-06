LILLEILU TEEB RÕÕMU: kuninglik rododendron püüab aias pilku

Rododendron on imeliselt õitsev salapärane kaunitar, kelle kasvatamist ei tasu peljata: põhitõdesid tundes on rododendron ja kanarbikulised ühed kõige lihtsamini kasvatatavad taimed. Eriti hea valik on ta aiaomanikule, kelle kodu ümbritsevad männid. Teiste taimede kasvatamine võib sellises kohas olla väga vaevaline, rododendronile aga kasvukoht sobib: ta kasvab ilma erilise hoolitsuseta seal võimsaks põõsaks, mis ei jäta õitsemisajal kedagi ükskõikseks.