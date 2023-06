Tahad võtta perre veel ühe kassi?

Kui kasse tutvumisel liialt tagant kiirustada, võib juhtuda, et nad ei hakka kunagi omavahel läbi saama. Mida rohkem mõlemale osapoolele aega anda, seda parem on tulemus.

Arvestada tuleb, et väga suure vanusevahega liigikaaslaste vahel võivad konfliktid tekkida kergemini: eakas kass tahab pigem rahu ja vaikust ning väike energiline kassipoeg võib talle tõsiselt närvidele käia. Kaks enam-vähem üheealist kassi võivad seevastu õige kiiresti sõbruneda, kui nad on ühtviisi energilised ja suhtlusaltid. Igal reeglil on mõistagi alati ka erandid, aga üldiselt kinnitavad eksperdid, et enam-vähem ühes eluetapis olevad kassid, kel on sarnane elurütm, lepivad teineteisega kiiremini.