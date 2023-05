Murakad-mustikad ning seened otse koduaiast

Piret Paabusk tunnistab, et kodus metsamarjade kasvatamise idee tekkis tema isal, Metsa talu peremehel Are Roosvaldil juba 15 aastat tagasi. «Marjakasvataja põhinõuded olid, et poleks vaja pidevalt talus kohal olla, ei oleks vaja vägevat tehnikat ega sõnnikut, saagi turustamine oleks lihtne ja sissetulek hea,» on Piret rahul, et isa soovid on täide läinud.