Kuidas jõulupuu kassi käest päästa

Lihtsaim abinõu oma neljakäpalist kuuserüüstamismõtetest eemal hoida on teda üldse mitte jõulupuu juurde lasta. Kui kodust lahkud, kontrolli, et kuusega toa uks oleks kindlalt suletud, või pane kass kinni mõnda ruumi, kus on olemas kõik temale vajalik, aga ei mingeid võimalusi pahandust teha.

Kinnita korralikult!

Väiksema puu või eriti ronimishimulise kassi puhul oleks tark puu ka põranda külge kinnitada: kuusejala põranda külge teipida või kui see on mõeldav, siis jala harud klambritega suisa põrandasse kinnitada.

Lisaks sellele, et kassi uudishimu äratab tuppa toodud puu, ei suuda ta kuidagi vastu panna otsekui tema jaoks kuuse külge riputatud ehetele. Et mänguhimulised käpad kallihinnalisi ehteid toa teise nurka lennutama ja purustama ei hakkaks, on mõistlik need oksa külge kinnitada mitte paela ega nööri, vaid peenikese traadiga. Nõnda püsivad ehted kindlalt paigal.

Sulgedega kaunistatud ehteid ei maksa mingil juhul seada kassi nägemisulatusse – ta ei suuda tärkavale jahikirele vastu panna. Kassiga perel oleks targem sulerüüs ehteid üldse mitte muretseda, aga kui just need on sinu nõrkus, siis mässi puutüvi fooliumisse: enamik kasse vihkab selle krõbinat ega kipu mööda sääraselt rüütatud tüve üles ronima.

Tsitruselised ja vürtsid