HOOG SISSE! Ratast ja varustust valides mõtle sellele, kuidas plaanid seda kasutada 

Sellist ratast on võimalik kasutada ka igapäevaselt tööl või koolis käimiseks. Rattal on sportlik istumisasend, osa keharaskusest on suunatud kätele, ja nõnda on ka metsateedel ratast parem kontrollida. Sportliku maastikuratta saab oma kehale sobivaks seadistada, reguleerides sadula kõrgust ja kaugust keskjooksust ning lenkstangi kõrgust ja kaugust keha suhtes.