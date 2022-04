Grillimises annab tooni lihtsus ja naturaalsus. Vaata, millist viga peaks vältima!

Teisalt on grillijad valmis uuenduslikke grilltooteid proovima. Peamised trendid on tema sõnul siiski naturaalsus ja lihtsus. Näiteks sealihašašlõkki võib tema sõnul marineerida õunamahlas ning maitsestada vaid soola-pipraga. Tänu sellele tuleb liha enda maitse hästi esile. Ühe lisanipina soovitab ta sealiha grillimise lõpuosas linnaseekstraktiga pintseldada. Tänu sellele saab see ilusa glasuuri ja magusa maitse.