KÕIK NIPID KOOS: mil moel saab ikkagi põrandad puhtaks?

Kui tihti peaks põrandaid puhastama? See sõltub mõistagi perekonna suurusest, elukommetest ja sellest, kas peres esineb allergiat. Tänapäeval on põrandate pinnakatted tehtud äärmiselt kergesti hooldatavaks, kui kasutada õigeid vahendeid ja iseäranis õigeid puhastusaineid. Tähtis on ka see, et põrandal ei lastaks liiga mustaks minna - tagajärjeks võib olla see, et põrandat tuleb lausa taastada või parketti uuesti lakkida või õlitada.