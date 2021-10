Taimed tuppa tali tuleb | Nõuanded ja sisse-väljatoomise kuldreeglid 

Osad taimed saavad meie tube kaunistada ka talvel. Teised taimed elavad talvekuud edukalt üle puhates pimedas keldrinurgas, et siis kevadel uuesti virguda ning rõdukaste ja terrasse kaunistama asuda.

Mis taimed võiks talveks tuppa tuua? Mis tingimusi nad vajavad?

• Taimed, mida hoitakse jahedas ja pimedas ruumis – keldris, jahedas garaažis, pimedas trepikojas. Temperatuur ei tohiks seal langeda alla nulli, enamus taimedele sobiv temperatuur jääb vahemikku 0 kuni 5-6 soojakraadi. Hea on võimalikult ühtlane temperatuur. Kastmise juures on põhimõtteks - mida pimedam, seda jahedam ja vähem vett. Taimed jäävad puhkeseisundisse ja ei vaja peaaegu üldse kastmist. Pimedasse hoiuruumi sobivad paljud need taimed, mis puhkeperioodiks lehed maha viskavad.