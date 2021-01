Väärt nõuanded, mis aitavad aeda külma- ja lumekahjustuste eest kaitsta 

Kevadtalved, kui ere päike vaheldub öökülmadega, on paljudele viljapuudele väga ohtlikud. Rohkem saavad kahjustada viljapuud. Tekib olukord, kus päeval päike puukoort soojendab ja paneb mahlad liikuma ning öökülmaga tekkinud jääkristallid lõhuvad noorte puude koort. Koor hakkab kestendama, kuivab ning lõuna- ja edelaküljele tekivad suured tumedad laigud. Peegeldused lumelt soodustavad seda kahju veelgi. Alles suvel on näha, et koor on kestendanud ja laiguti sureb. Kahjustatud kohtadel võivad levida taimehaigused ja aktiviseeruda kahjurid. Inimene avastab vigastused selle järgi, et puul lehed kuivavad. Mida teha? Viljapuid lubjatakse või pintseldatakse tüvevalgendiga, eriti noorte viljapuude tüved ja jämedamad võraharud. Lupjamine aitab ära hoida suuri temperatuurikõikumisi, kuna hele koor ei soojene päikese käes nii tugevasti. Lupjama peab enne ohtlikku aega, mis saabub jaanuaris, veebruaris või märtsis. Seda tööd võib teha ka sügisel enne lund, aga kui kevadtalveks on vihm valgendi maha pesnud, tuleb lupjamist korrata – selleks vaja on kuiva ilma ja sooja rohkem kui null kraadi. Suuremat viljapuuaeda on hea lubjata pritsiga.

Kevadpäike ja igihaljad taimed

Kui maa on külmunud ja päike taimemahlad liikuma paneb, kaasneb oht, et juured ei saa maast vett kätte ning tekib füsioloogiline kuivus ja taim jääb janusse. Ka siis, kui lume all on sula maa, on lumelt peegelduv päike taimele ohtlik. Selle vastu aitab kevadtalvine varjutamine. Taimi üleni varjutuskangasse mässides on suur oht nad hauduma ajada, sest lumesajuga koguneb üleni kaetud taimedele rohkem lund.



Mida teha?

* Kõige õigem on taimi varjutada, kui teha neile päikesepoolsele küljele ette sirm või asetada varjutuskangas ümber põõsa maasse torgatud tugikeppidele. Kepid peab maasse torkama juba sügisel, kui maapind on alles pehme. Näiteks lumerohkes Austrias on paljudele igihaljastele okaspuudele ümber tehtud puitlippidest püramiidjad karkassid – sinna saab kinnitada varjutuskanga

ja karkass kaitseb ka lumest tingitud lamandumise eest.

* Varjutada tuleb ka igihaljaid pinnakattetaimi ja püsikuid – neile on hea peale asetada kuuseoksi.

* Lume sulades peaks katted üle vaatama ja kohendama – kui lume alt välja sulanud taimeosad päikese kätte jäävad, on need eriti õrnad. Samuti peaks terve talve lume all olnud ja kevadel värskelt välja sulanud taimedele varjutuskangad peale panema, sest lume alt pimedast ereda päikese kätte

sattudes on kontrast väga tugev. Varjutuskangas tuleb eemaldada pärast lume ja maa sulamist pilvise ilmaga.

* Paljudele okaspuuvormidele on talvel iseloomulik veidi pruunikas või kollakas värvus. Suve saabudes taastub värv iseenesest. Seega selguvad lõplikud talvekahjustused tihti alles jaanipäevaks. Enne seda ei ole ka esmapilgul hullu väljanägemisega puid mõtet lõplikult maha kanda.



Haudumine

Lumerookimishunnikud, katuselt kukkunud lumi ja tuisud tekitavad suuremaid lumekogumeid. Kui maa on sula ja toodab sooja, hoiab paks lumikate kogu selle sooja enda all kinni – lume all on päris soe ja niiske. Varjutus- ja pakasekangasse või lumehunnikutesse pikaks ajaks jäänud taimed võivad

sellest kahju saada. Eriti õrnad on igihaljad puud ja põõsad ning alpitaimed.



Mida teha?

* Õrnematele taimedele peaks peenras valima sellised kohad, kuhu lumehunnikuid ei kuhju.

* Kui see pole võimalik, võiks vajadusel kevade poole sulailmaga taimi paksu lume alt ettevaatlikult välja aidata.

* Lumesulamise ajal peab hoolitsema, et vihma- ja sulaveed ei hakkaks kogunema ümber noorte puude või mujale taimede kasvualale. Ka murule ei ole see hea.



Külmakergitused

Väiksemad põõsad ja püsililled kerkivad maapinnast välja ja juured võivad jääda maapinnale.

Külmakerked tekivad, kui päevane soe vaheldub tugevate öökülmadega. Öösel surub jää taimed mullast välja.



Mida teha?

* Istuta taimed tagasi. Kui maapind on veel liiga külm ega lase taimi omale kohale tagasi istutada, võib juurtele mulda peale raputada ja teha seda esimesel võimalusel.





Kahjurputukad

Kevadel varakult asuvad edukalt talvitunud kahjurid kohe viljapuude kallale.



Mida teha?

* Et haigustekitajate ja kahjurite tegevust pärssida, tuleks lehed ja mahakukkunud viljad puude ja põõsaste ümbert juba sügisel kokku riisuda, kompostida ning kahjustunud-murdunud oksad puult eemaldada. Hea on ka puudealust kobestada, siis saab kahjurite talvekorter rikutud.