JÕULUD | Kuidas hoolitseda jõululillede eest?

Nii nagu on jõuluajal oma söögid, ehted, laulud, kingid, nii on sel ajal ka oma

lilled – juba nende nimetamine toob silme ette selle pimeda aja särava püha.

Enamikul jõululilledel torkab silma midagi punast, olgu siis õied, viljad või lehed.

Aga kuna inimene pole juba loomult päris rahul sellega, mida loodus pakub, vaid püüdleb erilise poole, siis on traditsiooniliste punaste alpikannide, jõulutähtede ja jõulukaktuste kõrval nüüd ka samade lillede kreemid, valged, lillad, roosad ja oranžid sordid. Mõned jõulutaimed peavad vastu aastaid, mõned on rohkem müügil hooajalille nime all.