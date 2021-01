Ettevaatust! Need toataimed on väga mürgised 

Selleks, et mürgine toataim tervisele kahjulik oleks, ei pruugi teda ilmtingimata suhu pista. Teinekord piisab katkisest lillelehest, et tekitada nahale põletusesarnane vill. Tundlikumale nahale piisab üsna vähesest.

Mürgised jõululilled Piimalillelistel, nagu jõulutäht, särav piimalill ehk kristusekroon, krooton jt, on väga mürgine piimmahl. Taime vigastades hakkab katkisest kohast piimmahla välja tilkuma ning selle sattudes silma võib halvimal juhul isegi pimedaks jääda. Seetõttu tuleb taime ümberistutamisel või kärpimisel olla väga ettevaatlik. Toas õitsejatest on populaarne, kuid mürgine taim ka ratsuritäht, ning tema tuntumad sugulased: kliivia, kriinum. Mürgised on ka alpikann, oleander, priimula, vahalill, pärgväändik ning roniliilia.

Ettevaatust retrotaimedega Põnevate lehtedega võhaliste sugukonnas on mürgiseid taimi eriti palju. Eestis juba aastakümneid tuntud diifenbahhia, filodendron, monstera, flamingolill, tõlvlõhik ja teised. Tuntud toataimedest on mürgised veel agaav, havisaba, luuderohi.

Väldi tugevalt lõhnavaid lilli

Magamistubades ning laste ruumides ei tasuks hoida vängelt lõhnavaid lilli, kuna need mõjuvad samuti uimastavalt ning tekkida võib peavalu. Väikeste lastega pere kodu ei tasuks kaunistada ka taimedega, millel on värvilised viljad, mis näivad ahvatlevana suhu pistmiseks. Näiteks koralltomati viljad on väga mürgised ning ka teistes toataimede viljades leidub siiski nii palju kemikaale, et süüa neid ei tohiks.