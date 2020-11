Aed Lumeroos – rikkalik õitseja aias ja rõdul Ideesahver , täna 06:30 Jaga: M

Foto: Pixabay

Lumeroos on varajane õitseja, kes sooja talve korral alustab õitsemisega juba aasta esimestel kuudel, mil teised taimed veel on sügavas talveunes. Erinevates aianduspoodide müüdavad lumeroosid on nii ilusad, et tahaks need sealt kodu kaunistama tuua.Lumeroosiga raviti keskajal haigeid koduloomi, 19. sajandil arvati, et lumeroos koduaias hoiab eemal nõiad ja kurjad vaimud ning kaitseb kodu äikese eest. Lumeroos on mürgine, eriti mürgised on tema seemned ja juured. Kõigest paari lehe söömine võib põhjustada looma surma. Lumeroosi ladinakeelne nimi helleborus tähendab surma toitu. Mujal maailmas tuntakse lumeroosi veel ka Kristuse roosi ja kevadroosi nime all.