Kodutänava kõige ilusama heki saad just nii 

Foto: Matton Estonia





Hooldusvahendid

Suviseks hooldustööks on valdavalt lõikus. Selleks on tähtsamad tööriistad, olenevalt heki tüübist ja taimedest: aiakäärid, hekikäärid ja hekilõikurid. Palju abi on ka nöörist, mis aitab sirget joont hoida. Heki otstesse tuleb panna puuteibad (vajadusel ka keskele) ning nende vahele tõmmata nöör. Kõik oksad, mis ulatuvad nöörist üle, tuleb ära lõigata.

Aiakääridega lõigatakse välja kuivanud ja murdunud oksad ja neid kasutatakse ka noore, äsja rajatud heki tagasilõikuseks.

Hekikäärid ja hekilõikur on vajalikud pügamisel. Hekikääre on väga mugav kasutada hekkide juures, mis ei ole väga suured ega pikad. Samuti on hekikäärid algajale parimad vahendid pügamise õppimiseks. Kääre on väga erinevaid, pikemate või lühemate teradega, mis on sileda või lainelise servaga ning mitmesuguste lõikamist hõlbustavate jõuülekandemehhanismidega. Kvaliteetse tulemuse saamiseks on oluline, et käärid oleksid õigesti reguleeritud ja teravad.

Seal, kus hekki on juba paarikümne meetri jagu, võiks mõelda hekilõikuri peale, haljastuid hooldavates firmades on hekilõikurid aga hädavajalikud.

Lõikur võib olla kas elektri- või bensiinimootoriga, lühema või pikema lõiketeraga. Lõikurid jagunevad ka tööjõudluse järgi, nii on valdavalt elektrimootoriga ja lühemateralised väiksema tööjõuga ja mõeldud kodumajapidamisse. Professionaalseks hoolduseks on aga enamasti pikemateralised bensiinimootoriga lõikurid. Kallmatel profitöövahenditel on kõiksugu lisad, näiteks keeratavad käepidemed ja pikendused, millega ulatub hooldama ka 4 m kõrgust hekki.



Heki kõrgus

Kääbushekid ehk bordüürid on dekoratiivse iseloomuga ja nende kõrgus jääb alla poole meetri. Neid võib edukalt kasutada kas siis lillepeenarde ääres, ürdiaias, roosipeenarde servades ja mujal, kus tahetakse midagi raamida. Taimed istutatakse sellises hekis 15–20 cm tagant. Kääbushekiks sobivad harilik pukspuu, lumimarja- ja ligustrisordid ja väga madalad elupuusordid.

Madal hekk sobib juba piirdeks kas siis iluaeda või teeserva. Selle heki kasvukõrgus võiks olla maksimaalselt 1 m ja seda ka alles pika-pika aja pärast, sest tiheda heki saamiseks ei tohi lasta taimedel ühel aastal pikki kasve kasvatada, vaid hekki tuleb tihedalt pügada. Taimede vahekaugus peaks olema 25–30 cm. Enamlevinud taimed madala heki tarvis on läikiv tuhkpuu, mage sõstar, harilik liguster, elupuu madalamad sordid.

Keskmise kõrgusega ja kõrge hekk (1–2 m) sobib tänava äärde. Need hekid on ka hea taust kõrgematele lilledele või põõsastele. Taimede vahekaugus keskmise kõrgusega hekis on 30–40 cm. Keskmise kasvukõrgusega hekitaimedeks sobivad elupuu, viirpuud, põisenelas, kuusk, harilik ebajasmiin, ida- või värd-jugapuu jt. Kõrges hekis peaks taimede vahekaugus olema 50–80 cm. Kõrge heki saab harilikust tammest ja pöögist, valgepöögist, viirpuust, ungari sirelist, euroopa lehisest, elupuust, kuusest, jugapuust.

Elavmüür moodustab sõna otseses mõttes sellise tiheda piirde, millest inimene üle ei näe. Elavmüüriks võib pidada hekke, mille kõrgus ületab kaks meetrit. Sellised võimsad hekid on levinud näiteks Inglismaal, neid võib kohata losside ümbruses. Kui keegi soovib endale siin Eestis rajada ilusa rohelise müüri, võib ta selleks kasutada elupuud, kuuske, lehist, viirpuud, pärna, tamme, valgepööki, hariliku pööki. Tasub aga teada, et elavmüüri korrashoid on väga töömahukas.