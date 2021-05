Õitest pakatavad lilleamplid: viis asjalikku amplitaime, milles ei pea pettuma 

Õhuline piimalill Foto: Pixabay

Istutamine ja hooldus

Amplipotti valides kaalu ka erksavärvilisi variante. Need säravad ka siis, kui taimed veel väikesed on.

Istutamisel pane ampli põhja u 5 cm drenaažikiht. Selleks sobib hästi kergkruus, mis on kerge ja aitab ka niiskust säilitada

Kasuta spetsiaalset suvelillemulda. Kui segad mulla ise, võid kokku segada neutraliseeritud turvast, musta mulda ja kompostmulda. Jälgi, et segu saaks kerge ja vett hästi läbilaskev, võid lisada ka kergkruusa.

Kontrolli, kas ostetud suvelillemullale on juba lisatud väetisi, vajadusel lisa sinna kindlasti pikaajalist suvelilleväetist.

Et muld paremini niiskust hoiaks, sega sinna ka niiskusgeeli. Pea meeles, et niiskusgeel lisatakse alati kuivale mullale ja muld kastetakse niiskeks enne lilletaimede amplisse istutamist.

Kasta ka taimed enne amplisse istutamist korralikult läbi.

Jälgi, et amplisse istutatud noortaimed kasvades korralikult haruneksid, selleks näpista külgvõrseid aeg-ajalt tagasi.

Suureõielistelt taimedelt näpista ära ka äraõitsenud õisikud.

Ära istuta liiga tihedalt, u 30 cm läbimõõduga amplisse istuta kõige rohkem 3–4 taime. Et ampel ka pealtpoolt õitega kaetud oleks, istuta keskele üks püstise kasvukujuga taim.

Kuni pikaajaline väetis mõjuma hakkab, võid esialgu kastmisveele lisada veidi suvelilledele mõeldud vedelväetist.

Ära kunagi kasta läbikuivanud mulda väetiseveega, see kõrvetab taimede juuri!

Väldi ülekastmist ja kastmisvee sattumist lehtedele. See põhjustab hallituste ja mädanike teket ning ampel muutub kiiresti näotuks.

Kui pead paariks päevaks ära sõitma, kasta amplipotid korralikult läbi ja tõsta nad varjulisse ning tuulevaiksesse kohta.

Kui õitsemine on intensiivne, võid suve teisel poolel amplit taas aeg-ajalt vedelväetise lahusega kasta.