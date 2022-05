Istutusraamat ja taimede nimesildid – kuidas luua süsteeme aias

Taimede üle arvepidamise süsteeme on mitmesuguseid. Osa aednikke märgib oma taimed ja tähtsama taimeinfo istutusraamatusse. Teised üritavad taimi tähistada peenral. Kõige targemad ja usinamad dubleerivad süsteeme, kandes peenral tähistatud taimed ka raamatusse. Oma aiaraamatut luues tasub eelkõige uurida, milliseid süsteeme on loonud kollektsionäärid – nende kogemused on rikkalikud ja aastatepikkused.