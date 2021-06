Vaata järele, missugune peaks vastavalt sinu tähemärgile olema sinu aed!

Jäär (21. märts – 19. aprill)

Jäära aed peaks olema täis lilli, taimi ja puid, millel on punased marjad, õied ning lehed, hästi sobivad näiteks astelpõõsad, geraaniumid, vahtrad. Ka okaspõõsad ja -puud sobivad jäära natuuriga, samuti tuntud torkajad ohakad, nõgesed ning kaktused. Aromaatsed maitsetaimed nagu sinep, rosmariin, küüslauk ja humal on jäära jaoks, kes armastab teravust, ideaalsed. Aiatee peaks olema lai ja sirge, mis kiirgaks jõulist energiat, valmistatud punasest tellisest või hoopis teravast killustikust. Jäära aias peaks olema palju ruumi ja murupinda erinevateks mängudeks.



Sõnn (20. aprill – 20. mai)

Sõnni aed on külluslik, lõhnav ja lopsakas. Ideaalis on Sõnni aed suunaga edelasse ning sellel on peaaegu metsakasvanud nurgake, mis annab tunde, et kuulud loodusega ühte. Erinevad viljapuud on seotud Sõnni tähemärgiga, nagu ka saar ja küpress. Lõhnavad lilled ja taimed, roos, liilia, moon ja lilleherned kuuluvad sellesse Veenuse valitsetud aeda. Kui soovid istutada ka maitsetaimi, siis vali nelk, oblikas ja piparmünt. Sõnni aeda sobib madal raske mööbel mugavate patjadega. Et Sõnn on entusiastlik aednik, siis kulub selle tähemärgi aeda kindlasti ära ka aiakuur tööriistade jaoks.



Kaksikud (21. mai – 20. juuni)

Kaksikute aed peaks olema näoga päikesetõusu suunas, täis valgust ja õhku, andes tunde avarusest ja lõpututest võimalustest. Kaksikute aeda sobivad ideaalselt erinevad pähklipuud, mis sümboliseerivad vaimutarkust. Maitsetaimedest sobivad kõige paremini aniis, köömned ning petersell, sest need suudavad rahutuid Kaksikuid vaos hoida. Värske lõhnaga lavendel ja liiliad ergutavad Kaksikute elavat fantaasiat, ka mürt ja pitsilised sõnajalad sobivad neile hästi. Kaksikute aeda kuulub ka puust kiik, kus ta saab mõnuledes oma fantaasia lendu lasta.



Vähk (21. juuni – 22. juuli)

Vähi aed on vaikne ja mõtisklev Selle oaasi fookus on asümmeetriline looklevate kallastega tiik. Vähk peaks vältima sirgeid jooni ja korralikult pügatud hekke ning põõsaid. Kuu Lastele sobivad loomuliku joonega lillepeenrad ning madala lehestikuga taimed, mis kujutavad selle tähemärgi delikaatsust. Siia aeda sobivad elujõulised ja mahlased puud nagu vaher, kask ja sarapuu. Vähkidel on suur lembus valgete lillede vastu, nende lemmikud on liiliad, kuslapuu ja hortensiad. Intensiivsed vürtsid ja maitsetaimed Vähile ei sobi, selle asemel võiks aias leiduda salatit ja kummelit. Kõverakujulised pingid varjulistes soppides sobivad siia aeda ideaalselt.



Lõvi (23. juuli – 22. august)

Lõvi aed võiks olla suunaga lõunasse, nii, et see oleks täis energiat andvaid päikesekiiri. Oranžid ja kollased õied sümboliseerivad seda elavat energiat, seega tuleks Lõvi aeda istutada suur hulk saialilli, päevalilli ning mungalilli. Ei pea muretsema kui muru seest pistavad ninad välja karikakrad ja margareeted – nende kirkad õied lisavad tuld Lõvi eluenergiasse. Lõvi aeda sobiksid kõige paremini tsitruselised, ka loorber annab Lõvile jõudu. Maitsetaimedest ja vürtsidest sobivad Lõvile safran, kurgirohi ja ingver, mis on kasulikud südamele ja vereringele. Lõvi aias peaks olema ilmtingimata välikamin. Kui see pole võimalik, siis vähemalt laternad ja tõrvikud.



Neitsi (23. august – 22. september)

Neitsi aed on väga korralik ja struktureeritud ning võimalusel näoga lääne suunas. Korralikult tihedaks niidetud avar muruplats stimuleerib selle tähemärgi teravat vaimu. Sinised ja kollased lilled väikeste õitega peegeldavad Neitsi tähelepanelikkust detailide suhtes. Tulikad, kannikesed, kellukad ja sigur annavad aiale põneva visuaalse lahenduse. Neitsi usub ravimtaimedesse. Nõiapuu, ženšenn ja fenkol on taimed, mida Neitsi oma käeulatusse vajab. Ümmargused lillepeenrad ning pottidesse istutatud lilled on sümbolid tugevast energiast, mida Neitsi ihaleb. Ümmargune metalllaud koos ümarate seljatugedega toolidega kutsuvad Neitsi aeda nautima viisakat tassikest teed koos valitud sõpradega.



Kaalud (23. september – 22. oktoober)

Ideaalne Kaalude aed on täis hiilgust ja täiuslikkust. Puudel ja põõsastel on väikesed õrnad lehed, mis kahisevad kui muusika, kui tuulehoog neis hullab. Lõhmus, Jaapani vaher ning mooruspuu on Kaalude aeda teretulnud, samuti sõnajalad. Lilled ja taimed, mis meelitavad kohale liblikad, putukad ja linnud, nagu näiteks elulõngad ja buddleiad, on kõik Kaalude lemmikud. Ka ürtidest sobivad Kaalude aeda eelkõige kenade õitega taimed nagu kummel jt. Graatsiline skulptuur annab sellele aiale veel viimase puuduoleva täpi i-le.



Skorpion (23. oktoober – 21. november)

Skorpioni aed peaks olema näoga põhja suunas, vaikne, varjuline oaas. Lepp ja laukapuu sobivad siia aeda kõige paremini, kuna on selle märgiga ajalooliselt seotud. Skorpion armastab draamat, seetõttu peaks tema aias kasvama pilkupüüdvad tulbid, iirised ning daaliad. Klammerduvad viinapuuväädid ning väänduvad ronitaimed veetlevad samuti Skorpionit. Maitsetaimedest sobivad sellele tähemärgile kõige paremini basiilik ning kõrvenõges. Skorpioni aias peaks olema vett, näiteks lindude jooginõu või purskkaevu näol. Kõverad aiateed üksildaste pelgupaikadega on Skorpioni saladuslikule loomule omaseimad.



Ambur (22. november – 21. detsember)

Amburi aed sümboliseerib kasvujõudu. Kõrged puud, lilled ja taimed on siin eelistatud. Hekid on pügatud sirge ja selge joonega, et aial oleks virgutav ja jõuduandev mõju. Lattaed ja puidust aiavärav sobivad ümbritsema Amburi aeda. Vibukütid on visionäärid ja soovivad, et nende aed oleks oaas, mis ärataks ellu lõputud võimalused. Kased, vahtrad ja leedrid sobivad amburi aeda, samuti hundinuiad ja pajud. Sellele tähemärgile sobivad roosad õied nagu asalead, anemoonid ja iirised, maitsetaimedest salvei ja lõhnav neitsikummel, mis haakuvad Amburi erakordse intellektiga. Ambur tunneb end hästi aias, milles on mugav puitmööbel ning suur piknikulaud: Ambur eelistab einestada värskes õhus koos terve oma sõprade armeega.



Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Täiuslik Kaljukitse aed on vormilt lihtne, ent mugav. See eriti praktiline tähemärk naudib oma suurt tarbeaeda. Krüsanteemid ja jõulutäht on talle lilledest südamelähedaseimad. Kaljukits on aeglase kasvu ja väärikuse märk, ilmselt seetõttu armastava nad aeglase kasvuga tammesid ning Jaapani mände. Lihtne paekivist aiatee paitab Kaljukitse meelt. Ristkülikukujuline laud, neli polsterdatud tugitooli ning seda ümbritsevad värvilised lilled, eriti just kannikesed on talle samuti meele järgi. Varemerohi ja hapuoblikas on Kaljukitsele sobivaimad ravimtaimed aias kasvatamiseks.



Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Veevalaja aed on silmapaistvalt kujundatud, samal ajal hõre ja ilus: Veevalaja usub, et ilu peitub lihtsuses. Veevalajale meeldivad hõbedaste lehtedega puud: pöök, hõbepaju jt. Veevalaja on tuntud oma ebatavalise maitse poolest, tema lemmiklilledeks on orhideelised ning paradiisilinnulill.

Veevalaja aed peaks olema voolujooneline. Teed peaks olema ääristatud ümmarguste valgete kivikestega, põnevalt pügatud ilupuud on samuti Veevalaja nõrkuseks. Ürtidest teravdavad pipar ja tšilli kõige paremini Veevalaja meeli.



Kalad (19. veebruar – 20. märts)

Kalade aed sobib ideaalselt unistamiseks. Kuldkalatiik ning vesiroosid on Kalade aeda kohased. Õrnad ja lõhnavad freesia ja liilia ning puudest leinapaju sobivad kõige paremini just Kalade tähemärgile.

Sammal pehmendab Kalade aia teravusi, mis muidu ehk häiriks selle aia sujuvat voolavust. Elavatele kujutluspiltidele aitavad kaasa selles aias mimoos ja tihashein. Kalade aiateed on looklevad ja rohused, mis jätavad mulje pehmest rohelisest vaibast. Kalade aed on privaatne ja varjul uudishimulike võõraste eest. Selle peamine eesmärk on kaitsta omanikku külma ja õela maailma eest.